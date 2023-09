Les députés votent la motion de censure contre le Premier ministre

Photo : YONHAP News

C’est une première historique. L’Assemblée nationale a adopté la motion de censure contre le Premier ministre Han Duck-soo.Lors d’un vote organisé aujourd’hui en séance plénière, le texte a été approuvé par 175 voix pour, sur les 147 requises, 116 contre et quatre abstentions.C’est le Minjoo qui l’a déposé lundi pour tenir le chef du gouvernement responsable de la bousculade meurtrière ayant fait plus de 150 morts dans le quartier d’Itaewon à Séoul lors de la fête d'Halloween en octobre 2022, des carences d’organisation du rassemblement mondial des scouts dans le pays en août dernier et du dossier du rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima au Japon.La principale force de l’opposition et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, se sont succédé à la tribune de l’Hémicycle pour argumenter leur choix de soutenir ou non la motion.Celle-ci a été votée, mais la possibilité de départ de l’intéressé est très mince. Il semble certain que le président de la République y oppose son veto.