Chuseok, c’est désormais dans une semaine. Le jour de la fête de la pleine lune et des moissons, les habitants du pays du Matin clair dressent tôt le matin une table d’offrandes aux ancêtres et, le soir, ils font leurs vœux à la lune. Alors à quelle heure cette dernière sera au rendez-vous le 29 septembre prochain ?D’après les prévisions de l’Institut coréen de science astronomique et spatiale, à Séoul, c’est à 18h23 que la pleine lune va faire son apparition. Les habitants de Busan, dans le sud-est, pourront la voir plus tôt, à 18h14. Quant à ceux de Gwangju, dans le sud-ouest de la péninsule, ils devront patienter un tout petit peu plus, 18h24.