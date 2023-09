Discours du président Yoon à l’Onu : Moscou exprime ses regrets

Photo : YONHAP News

La Russie a fait part de ses regrets à propos du discours du président sud-coréen Yoon Suk-yeol mercredi à l’Assemblée générale des Nations unies fustigeant la possibilité d’un accord militaire Moscou-Pyongyang. A travers un message, posté hier sur sa page Facebook, l’ambassade de Russie en Corée du Sud a regretté le fait que le chef de l’Etat sud-coréen a « rejoint la campagne de propagande initiée par les Etats-Unis et relayée par les médias américains et sud-coréens afin de dénigrer la coopération russo-nord-coréenne ».Dans ce même message rédigé en anglais, la mission diplomatique russe a déclaré qu’elle considérait « ces propos spéculatifs sans fondement comme provocateurs ». Avant d’ajouter que le Kremlin respectait tous ses devoirs internationaux, y compris ceux liés au développement des liens avec son bon voisin et vieux partenaire qu’est Pyongyang.Enfin, Moscou a profité de cette occasion pour appeler la République de Corée à agir « en analysant la situation actuelle objectivement tout en gardant son sang-froid ».Avant hier à New York, le numéro un sud-coréen, rappelons-le, s’en était pris avec virulence à la Russie pour avoir envahi l’Ukraine et pour tenter d’élargir sa coopération militaire avec la Corée du Nord.