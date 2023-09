Séoul sanctionne 10 individus et 2 entités liés à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a inclus dix individus et deux entités impliqués dans le développement des missiles nucléaires de la Corée du Nord et des transactions d'armes avec des pays tiers tels que la Russie, dans la liste des sanctions unilatérales.Le ministère des Affaires étrangères, celui de l’Economie et des Finances ainsi que le Service de supervision financière ont déclaré hier que cette mesure a été prise pour répondre de manière résolue aux activités illégales de Pyongyang qui menacent sérieusement la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale.Les deux entités concernées sont Glocom et Versor SRO. La première est une société écran exploitée par le Bureau général de reconnaissance, organisme chargé du renseignement nord-coréen en Malaisie. La seconde est une entreprise slovaque. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a expliqué qu’il avait repéré que ces deux firmes cherchaient à effectuer des transactions liées aux armes. Glocom avec l'Erythrée et Versor SRO entre la Russie et la Corée du Nord.Par ailleurs, le ministre nord-coréen de la Défense Kang Sun-nam, l’ancien chef d'état-major général de l'Armée populaire de Corée Pak Su-il et l’officiel chargé de la supervision de l'Académie des sciences de défense Ri Song-hak ont également été ajoutés sur cette liste noire. Trois autres, Jo Myung-chol, Ri Chang-min et Kim Myung-jin ont vu leur implication dans des affaires financières illégales du régime de Kim Jong-un confirmée. De plus, Kim Chang-hyuk, Byeon Won-geun et Ri Hyeok-chol, ont, eux aussi, leurs noms inscrits sur le document après avoir été repérés dans des transactions d'armes avec des pays tiers.Cette mesure est la 12e série de sanctions unilatérales contre Pyongyang de la part de l’administration de Yoon Suk-yeol. Ainsi, depuis octobre 2022, 64 individus et 53 entités ont été sanctionnés.