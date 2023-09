Approbation de la motion d’arrestation contre Lee Jae-myung : la direction du groupe parlementaire du Minjoo démissionne

Photo : YONHAP News

Park Kwang-on, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, la première formation de l’opposition, et les membres de la direction de ce dernier ont décidé de démissionner. Et ce pour prendre la responsabilité de l'approbation de la motion d'arrestation à l’encontre du chef de leur camp, Lee Jae-myung, lors de la session plénière de l'Assemblée nationale tenue hier.La porte-parole du groupe a annoncé qu’ils avaient exprimé cette intention lors d’une assemblée générale tenue juste après la session plénière. Et, les députés l’ont acceptée. Selon Lee So-young, Park avait demandé aux élus de voter contre la motion. Etant donné qu’il a joué un rôle actif dans la persuasion de ses collaborateurs, il a décidé de quitter son poste pour assumer sa responsabilité dans cet échec.Dans le même temps, le conseil suprême du Minjoo a publié une déclaration pour exprimer sa tristesse et sa responsabilité face au résultat du scrutin d’hier et présenter ses excuses au peuple et aux membres du parti. Il a également souligné que leur formation avait qualifié la demande du mandat d'arrêt contre Lee Jae-myung, émise par le Parquet, de répression politique injuste. Par conséquent, ils ont jugé que le vote d'approbation de la motion était un acte manifestement inacceptable.