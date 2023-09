Photo : YONHAP News

L’examen de la validité du mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, la principale force de l’opposition, est prévu pour mardi prochain.Le tribunal du district central de Séoul a en effet annoncé ce matin qu’il se déroulera le 26 septembre à 10 heures du matin. Et c’est Yoo Chang-hoon, juge en chef spécialisé dans les mandats, qui s’en chargera.Pour rappel, la motion de censure visant le candidat malheureux à la dernière présidentielle a été votée hier après-midi à l’Assemblée nationale. Il est soupçonné de corruption, d’abus de confiance et de transfert d'argent illégal vers la Corée du Nord via un groupe d’affaires sud-coréen, entre autres.