Han Duck-soo doit s’entretenir demain avec Xi Jinping à Hangzhou

Photo : KBS News

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo va rencontrer demain le président chinois Xi Jinping à Hangzhou en Chine où s’ouvrent les Jeux asiatiques.Le calendrier de la réunion est en cours de discussion. Il a été rapporté qu’une rencontre après la participation de Han au déjeuner officiel offert par Xi et avant la cérémonie d’ouverture du plus grand rendez-vous sportif de la région qui se tiendra dans la soirée est envisagée.Il s'agit de la première rencontre entre un haut responsable sud-coréen et le chef de l’Etat chinois depuis le sommet entre les deux pays en novembre 2022 à Bali en Indonésie, à l'occasion du sommet du G20. C'est également le premier entretien de haut niveau des deux nations depuis la rencontre entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre chinois Li Qiang, le 7 septembre à Djakarta en Indonésie, lors du sommet de l'Asean.Pendant l’entretien avec Xi, Han devrait manifester l’espoir d’organiser rapidement un sommet Séoul-Pékin-Tokyo. Il est prévu qu’il redemanderait également une nouvelle visite du dirigeant chinois au pays du Matin clair, que le numéro un sud-coréen avait déjà mentionnée lors du sommet bilatéral de l'année dernière.Cette rencontre démontre la volonté de la Corée du Sud de promouvoir activement les échanges de haut niveau avec la Chine pour améliorer leurs relations. Cela peut également être interprété comme un signe de contrôle face au rapprochement renforcé entre la Corée du Nord et la Russie ces derniers temps.