18e SDA : « Le Colosse aux pieds d'argile » décroche le grand prix

Photo : YONHAP News

Le grand prix de la 18e édition des Seoul International Drama Awards (SDA) a été attribué à la série française « Le Colosse aux pieds d'argile ».Une cérémonie de remise des prix s’est tenue hier soir au KBS Hall, situé dans le quartier de Yeouido à Séoul, pour honorer 11 œuvres et 15 personnes.La série française couronnée raconte l’histoire de Sébastien, un joueur de rugby ayant été victime d'abus sexuels dans son enfance, qui essaie d’aider un garçon dans la même situation. Le personnage principal est joué par Eric Cantona.De plus, la réalisatrice Stéphanie Murat et la scénariste Aude Marcle ont remporté respectivement le prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur scénario pour ce feuilleton.Par ailleurs, le « Golden Bird Prize » a également été décerné. Il s’agit d’une catégorie dans laquelle des œuvres et des individus ayant remporté un succès notable dans l'industrie des productions en termes de qualité artistique et de popularité à l'échelle mondiale sont récompensés. L’acteur sud-coréen Choi Min-sik, ayant brillamment joué dans « Big Bet », ou « Faites vos jeux » en français, a été choisi comme le premier lauréat de ce prix.A la cérémonie d’hier, des réalisateurs et scénaristes de séries télévisées nationaux et internationaux, des acteurs et des représentants de grandes sociétés de production sud-coréennes, ainsi que des responsables de plateformes de streaming vidéo en ligne étrangères étaient présents.Les Seoul International Drama Awards sont la première cérémonie de remise de prix au monde dédiée uniquement aux séries. Cet événement est soutenu par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ville de Séoul et les chaînes de télévision KBS, MBC, SBS, EBS et CBS.