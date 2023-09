Expert nucléaire : une éventuelle offre de plutonium russe renforcera l’arsenal nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Siegfried Hecker, un scientifique américain, a soulevé la possibilité que Moscou fournisse du plutonium à Pyongyang pour l’aider à mettre au point des armes atomiques.Dans une interview menée jeudi par Joel Wit, chercheur principal du Stimson Center et directeur de 38 North, cet expert en nucléaire a détaillé que la Russie pourrait donner à la Corée du Nord entre 100 kg et une tonne de plutonium, qui avait été produit durant l’époque de l’URSS. Toujours selon Hecker, cette dernière en aurait créé 125 tonnes pendant plusieurs années. Il a averti que ce scénario permettrait d’augmenter le nombre d’armes nucléaires nord-coréennes de manière exponentielle.Le professeur émérite de l’université Standford a présenté un autre scénario selon lequel le régime de Kim Jong-un profite d’un soutien russe à long terme pour pouvoir produire ses propres combustibles atomiques. En allant plus loin encore, il se peut qu’il puisse faire fonctionner son réacteur nucléaire, construit à Yongbyon, dans les années 1960, et ce grâce à l’aide de l’URSS. Dans ce cas, il pourrait se procurer non seulement du plutonium et mais aussi du tritium.Enfin, Hecker a souligné la nécessité de tenir compte d’un éventuel partage d’informations sur la conception d’armes atomiques et les essais nucléaires entre les deux alliés.