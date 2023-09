Météo : un vendredi ensoleillé, le week-end sera un peu plus couvert

Photo : YONHAP News

Le temps a été agréable ce vendredi. Ensoleillé sans être trop chaud. La moitié nord a pu profiter d’un grand soleil et d’un ciel bleu dès ce matin alors que le sud-ouest a dû attendre l’après-midi. Les autres régions du sud ont été légèrement plus couvertes, avec des averses sur l’île méridionale de Jeju.Les températures matinales continuent de diminuer au pays du Matin clair. Aujourd’hui, elles étaient, à l’exception du littoral sud et de Jeju, comprises entre 15 et 17°C. Pour les plus chanceux, le mercure affichait déjà entre 18 et 22°C. Ensuite, le thermomètre s’est homogénéisé à environ 26°C.Ce week-end, les conditions météorologiques seront quasiment similaires à celles d’aujourd’hui. Grand soleil samedi matin, avant que ce dernier soit un peu plus masqué par des nuages devenus plus nombreux à partir de l’après-midi. De même pour dimanche. Concernant les températures, le mercure devrait indiquer une moyenne de 27°C à l’échelle nationale.