Dépôt en devises étrangères : chute de 5,9 milliards de dollars en août

Photo : YONHAP News

Le montant des comptes en devises étrangères a chuté de 5,9 milliards de dollars en août, en Corée du Sud, pour s’élever à 99,1 milliards de dollars.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le chiffre a continué à baisser de décembre à avril. Il a rebondi à partir de mai avant de retomber le mois dernier.Par devise, les comptes d’épargne en dollars américains ont vu leur montant reculer de 4,82 milliards de dollars à compter de la fin d’août. Ceux en euros et en yens ont affiché respectivement une baisse de 790 millions et 30 millions de dollars. La BOK a expliqué que la décrue de l’épargne en billets verts était due à la baisse de paiements à l’importation, des investissements de certaines entreprises sud-coréennes à l’étranger et du montant des dépôts des investisseurs.Les dépôts en devises étrangères, effectués par les sociétés, ont, quant à eux, dégringolé de 5,24 milliards de dollars pour s’élever à 84,44 milliards. Les individus ont déposé 14,66 milliards de dollars en devises étrangères en août, soit 660 millions de moins que le mois précédent.