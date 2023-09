Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue japonaise à NY

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a tenu jeudi une réunion avec son homologue japonaise à New York, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies.Park Jin a félicité d'abord l'entrée en fonction de Yoko Kamikawa en tant que cheffe de la diplomatie nipponne. Il lui a fait ensuite part de son souhait de communiquer étroitement pour poursuivre les relations positives entre les deux nations.Les deux ministres se sont accordés à discuter des principales questions en suspens et à continuer à améliorer les liens bilatéraux. Ils sont convenus également de renforcer la coopération Séoul-Washington-Tokyo quant aux questions du nucléaire nord-coréen, y compris le rapprochement militaire entre Moscou et Pyongyang, et à la réponse aux enjeux politiques régionaux et internationaux.De plus, Park et Kamikawa ont décidé d’activer le corps consultatif Séoul-Tokyo-Pékin dans le but d’organiser un sommet trilatéral dans l’année.