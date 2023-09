Vote de la motion de censure contre le Premier ministre : la présidence reste muette

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan n’a pas présenté sa position officielle sur le vote de la motion de censure contre le Premier ministre Han Duck-soo, organisé hier au Parlement. Il a déclaré seulement que la population serait la victime de ce conflit politique.Rappelons que le Minjoo, la principale force de l’opposition de centre-gauche, avait déposé le texte, lundi dernier, pour tenir le chef du gouvernement responsable de la tragédie d’Itaewon ayant fait plus de 150 morts lors de la fête d'Halloween 2022, des défauts d’organisation du Jamboree Scout Mondial en août dernier et du dossier du déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima. Le texte a été approuvé par 175 voix pour, sur les 147 requises. 116 ont été contre et quatre abstentions ont été comptabilisées.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel conservateur, a défini le scrutin comme une attaque politique face à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt contre le chef du Minjoo, Lee Jae-myung.Le président de la République n’accepterait pas, de son côté, le vote. Quant à Han, le principal concerné, il ne s’est toujours pas exprimé sur la situation actuelle.