Exposition universelle 2030 : Yoon demande le soutien de plus de 40 leaders à NY

Photo : YONHAP News

Le nombre de sommets que le président de la République a tenu depuis lundi, jour de son arrivée à New York, avec des leaders étrangers afin de solliciter leur soutien à la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030 va s’élever jusqu’à 41. Alors qu’avant le début de sa visite aux USA, le Bureau présidentiel de Yongsan en avait fait part de 30.Hier, en dehors de la participation à une conférence organisée dans une université new-yorkaise, Yoon Suk-yeol a bloqué son emploi du temps pour s’entretenir avec des chefs d’Etat ou de gouvernement venus participer, comme lui, à l’Assemblée générale des Nations unies. Il a tout d’abord rencontré son homologue équatorien Guillermo Lasso. A cette occasion, il lui a donc demandé de soutenir la première ville portuaire du pays du Matin clair, puis de veiller au projet de construction d’autoroute dans le pays d’Amérique latine dans lequel participe la Korea Expressway Corporation.Et lors de sa rencontre avec son homologue de la Sierra Leone, Julius Maada Wonie Bio, le numéro un sud-coréen a proposé de travailler main dans la main pour développer les valeurs communes, d’autant plus que les deux nations vont œuvrer ensemble à partir de l’année prochaine en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu et ce pendant deux ans. Son interlocuteur a, pour sa part, souhaité que les échanges bilatéraux se renforcent davantage dans l’éducation.Les Yoon ont également déjeuné avec le couple présidentiel du Paraguay, pays situé au cœur de l’Amérique du Sud.