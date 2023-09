Pyongyang réagit fortement aux propos du président Yoon à l’Onu

Photo : KBS News

Pyongyang a vivement critiqué le discours liminaire du président sud-coréen Yoon Suk-yeol mercredi dernier lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans un article publié aujourd’hui, la KCNA, l’Agence centrale de presse nord-coréenne, a qualifié ces remarques de « déplacées » et de « tirades hystériques ».Le numéro un sud-coréen, rappelons-le, avait pointé du doigt la Russie pour son invasion de l'Ukraine et ses tentatives de coopération militaire avec la Corée du Nord. Il avait souligné que de telles actions pourraient constituer une menace directe pour la sécurité et la paix dans la région.Tout en accusant Yoon de manquer de connaissances politiques et de compréhension des relations internationales, la KCNA a défendu le développement récent des relations Pyongyang-Moscou. Avant d’ajouter que les pays voisins s'entraidaient, ce qui était tout à fait naturel. Elle a conclu qu'il n’y a pas de raison que cela pose problème.