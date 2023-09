Rencontre de haut niveau entre Han Duck-soo et Xi Jinping à Hangzhou

Photo : YONHAP News

A l'occasion de la 19e édition des Jeux asiatiques, les regards sont tournés vers l'amélioration potentielle des relations entre la Corée du Sud et la Chine.Samedi dernier, lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre sud-coréen et le président chinois se sont entretenus à Hangzhou. Il s'agit de la première rencontre bilatérale de haut niveau depuis novembre 2022.Han Duck-soo a exprimé son souhait de voir les relations Séoul-Pékin se développer de manière saine et mature, fondée sur le respect, la coopération mutuellement bénéfique et la poursuite des intérêts communs. De son côté, Xi Jinping a souligné que les deux nations étaient des voisins proches et des partenaires incontournables.Au cours de cette rencontre, qui a duré une vingtaine de minutes, les deux hommes ont mis particulièrement l'accent sur la collaboration économique. En ce qui concerne la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou, le président Xi a affirmé qu’il n’y avait aucun rapport avec Pékin.Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Jang Ho-jin, a souligné, pour sa part, que l’empire du Milieu soutenait de manière constante la réconciliation entre les deux parties de la péninsule coréenne, et qu’il continuerait à travailler en faveur de la paix dans la région.Le dirigeant chinois a également évoqué la possibilité de visiter la Corée du Sud, exprimant son désir d'accueillir une réunion trilatérale avec le Japon. Cette démarche pourrait s'avérer cruciale pour l'amélioration des relations coréano-chinoises, notamment en cette période de tensions entre les Etats-Unis et la Chine.Etant d'importants partenaires commerciaux l'un pour l'autre, Séoul et Pékin cherchent à renforcer leurs liens, ce dernier souhaitant également faire face aux pressions américaines. La perspective d'une réunion trilatérale entre les trois plus importants pays d'Asie semble donc offrir des opportunités pour approfondir leurs relations.Toutefois, de nombreux défis persistent, notamment le dossier relatif aux armes nucléaires et aux missiles du royaume ermite, la question de Taïwan, ainsi que les frictions entre les USA et l'empire du Milieu.