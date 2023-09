Visite imminente du ministre russe des Affaires étrangères à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov prévoit de faire une escale, le mois prochain, à Pyongyang. Cette visite intervient à la suite des discussions qui ont eu lieu après le récent sommet bilatéral entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. La question du déplacement du président russe dans la capitale nord-coréenne pourrait alors être abordée.C'est Lavrov lui-même qui a confirmé ce séjour à venir, qui sera consacré à la planification des étapes diplomatiques à suivre.Pour rappel, le dirigeant nord-coréen s’est rendu en Russie le 13 septembre et y est resté cinq jours. Son agenda était principalement axé sur la visite de sites militaires tels que des bases spatiales et des usines de fabrication d'avions de chasse.Bien que les détails précis des résultats du sommet Pyongyang-Moscou n’aient pas encore été rendus publics, il est indiscutable que leur coopération militaire est en plein essor, selon les experts.D’après la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, Poutine a accepté, le 15 septembre, avec enthousiasme, l'invitation de Kim III à visiter la Corée du Nord, confirmant ainsi son engagement de maintenir des liens d'amitié.La venue du ministre Lavrov semble ainsi servir de préparation à celle de son président, ce qui serait une première en 23 ans.De plus, le chef de la diplomatie russe a vivement critiqué la coopération en matière de sécurité entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon pour faire face à la menace du royaume ermite. Cette critique survient alors que la Russie semble chercher à modifier sa position en réponse aux critiques internationales concernant son commerce d'armes avec son allié nord-coréen.