Plus de 7 000 sud-Coréens victimes d'incidents à l'étranger au premier semestre

Alors que le monde reprend son souffle après la pandémie de COVID-19, les mésaventures des sud-Coréens à l'étranger semblent de multiplier.Selon les données du ministère des Affaires étrangères, au premier semestre de cette année, pas moins de 7 294 ressortissants sud-coréens ont eu des soucis. C’est une hausse de 44,4 % par rapport aux 5 050 infortunés de la même période de l'année précédente.Le nombre de ces incidents impliquant ces expatriés avait chuté en 2021, atteignant un modeste total de 6 498. Mais depuis l'an dernier, les chiffres ont explosé à plus de 11 300. Les prévisions indiquent que le nombre total de victimes pour cette année va flamber.En ce qui concerne le type de problème, les pertes d'objets arrivent en tête avec 2 478 cas, suivies de près par les vols avec 1 220. Viennent ensuite, dans l’ordre, les escroqueries, les carambolages, les altercations, les disparitions et les accidents périlleux.En matière de délits violents, 64 sud-Coréens ont subi des agressions, tandis que 38 ont été victimes d'enlèvements ou de séquestrations. Quant aux homicides, leur nombre s'élève déjà à 19, surpassant ainsi le bilan de l'an passé.Concernant les lieux de ces déboires, le Vietnam est en tête de liste avec 633 cas, talonné de près par la Chine et les Philippines. Du côté des Amériques, les Etats-Unis se distinguent avec 589 victimes, suivis de l'Amérique latine avec 181 et du Canada, où 143 ressortissants sud-coréens ont vécu des mésaventures. En Europe, le bilan atteint les 2 414 cas.