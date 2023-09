Météo : la dernière semaine de septembre démarre sous les nuages

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont entamé la dernière semaine de septembre sous un ciel gris. Les prévisions de Météo-Corée ne laissent aucun doute : le temps ce lundi sera nuageux. Et des précipitations sont attendues tard dans la soirée sur toute la moitié nord du pays.Cette situation météorologique s’explique par un système anticyclonique se déplaçant vers l’est depuis le nord de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. L'ensemble du territoire sera ensuite affecté par une dépression venant de la mer Jaune, située entre les deux Corées et la Chine.Concernant les températures, une moyenne de 17°C a été recensée ce matin dans les deux tiers nord, notamment à Séoul, Daejeon ou encore Gangneung. Sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, le mercure a été plus élevé, à 21 et 23°C respectivement.Dans l’après-midi, le thermomètre devrait s’équilibrer, entre 25 et 28°C.