Yoon Suk-yeol met de nouveau en garde contre la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou

Photo : YONHAP News

Le président de la République a, une nouvelle fois, mis en garde contre la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie au cours du conseil des ministres, organisé aujourd’hui. Il a tenu ces propos pendant le compte rendu des résultats de sa diplomatie multilatérale lors de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York.Yoon Suk-yeol a fait savoir qu’il avait rappelé que, sans paix mondiale, il n’y aurait pas de développement, ni prospérité. Il a critiqué ensuite de nouveau le fait qu’un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies ait envahi un autre pays, et violait des résolutions onusiennes pour aider un régime à développer des armes atomiques. Il a manifesté sa volonté d’y réagir avec les pays alliés, en évoquant le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie et la coopération Séoul-Washington-Tokyo.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a rencontré 47 chefs d’Etat ou de gouvernement pendant son séjour de six jours et quatre nuits dans la « ville qui ne dort jamais ». Il en a profité pour leur demander de soutenir la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030. Durant ses entretiens, il a aussi discuté de la coopération économique, y compris les investissements et la diversification des chaînes d’approvisionnement.Le président Yoon a alors appelé ses ministres à concevoir des mesures de suite pour que ces rencontres puissent se traduire par l’implantation des entreprises sud-coréennes à l’étranger et la création d’emplois.Le chef de l'Etat compte désormais se concentrer sur l’amélioration de la vie du peuple. Dans ce cadre, il a ordonné la stabilisation des prix à l’approche de Chuseok, l’une des plus grandes fêtes traditionnelles du pays du Matin clair avec Seollal, qui tombera ce vendredi.