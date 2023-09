Chuseok : le trafic le plus dense jeudi matin pour les départs et samedi après-midi pour les retours

Photo : KBS News

Les routes devraient être les plus chargées jeudi matin, la veille de Chuseok, dans le sens des départs, et samedi après-midi dans celui des retours. C'est ce qu'a prévu aujourd’hui le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.Selon les estimations de ce dernier, il faut compter pour ce jeudi, à partir de Séoul, 10h10 pour arriver à Busan, 8h55 à Gwangju et un peu moins de 7 heures à Gangneung.Pour les retours, la circulation devrait être extrêmement difficile le lendemain matin de Chuseok. 8h40 au maximum seront nécessaires pour revenir dans la capitale depuis la première ville portuaire, et 6h35 depuis Gwangju, dans le sud-ouest. Les heures de trajet devraient donc augmenter d’environ dix minutes pour les deux sens par rapport à l’an dernier.Le ministère a estimé que 42,2 millions d'habitants du pays du Matin clair se déplaceraient du 29 septembre au 3 octobre, soit 27 % de plus que les précédents congés de Chuseok. Pourtant, vu que lundi prochain a été désigné comme jour férié provisoire, le nombre moyen de personnes qui prendront leur voiture devrait baisser de 9,4 % pour s'établir à 5,75 millions. En comptabilisant les départs et les retours, le vendredi, le jour de Chuseok, sera la journée la plus chargée, avec plus de 9,5 millions de sud-Coréens sur les routes.Le gouvernement prévoit alors de surveiller près de 110 zones encombrées et d’augmenter le nombre de transports en commun pour réduire les embouteillages. Les péages d’autoroutes seront par ailleurs gratuits du 28 septembre jusqu’au 1er octobre. En raison de la hausse des prix, les frais de transport pour les vacances de Chuseok atteindraient en moyenne 248 000 wons, ou 175 euros. Une hausse de 13 % sur un an.