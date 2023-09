Séoul, Pékin et Tokyo mènent des réunions pour relancer le sommet trilatéral

Les autorités diplomatiques sud-coréennes, chinoises et japonaises organiseront une série de discussions aujourd’hui et demain à Séoul pour se préparer pour un prochain sommet trilatéral.Tout d’abord, cet après-midi, Chung Byung-won, le vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères, Nong Rong, le numéro deux de la diplomatie chinoise, et Takehiro Funakoshi, le premier vice-ministre japonais des Affaires étrangères, s’entretiendront chacun en tête-à-tête. Une réunion de niveau vice-directeur est aussi prévue le même jour. Puis, les trois représentants discuteront demain tous ensemble de la relance du sommet Séoul-Pékin-Tokyo, dont la dernière édition remonte à 2019 à Chengdou, en Chine.En tant que pays présidant ces entrevues, la Corée du Sud présentera à ses voisins les grandes lignes de la coopération trilatérale.