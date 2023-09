MIKTA : Park Jin s’engage à renforcer le rôle de pont entre les pays développés et ceux en développement

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a participé samedi, heure locale, à la 24e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’initiative MIKTA, tenue à New York à l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Park Jin et ses homologues ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les nations.MIKTA est un organisme consultatif composé de la Corée du Sud, du Mexique, de l'Indonésie, de la Turquie et de l'Australie. Il a été lancé lors de la 68e Assemblée générale de l’Onu en 2013 et célèbre ainsi son 10e anniversaire cette année.Les pays membres de MIKTA sont convenus d’approfondir la coopération sur la base des résultats du dernier sommet du G20, organisé début septembre à New Dehli en Inde. Ils ont aussi annoncé que ce partenariat devrait continuer à envoyer un message d’unité sur diverses questions internationales.Park a déclaré que dans une situation où la communauté internationale se divise en raison des tensions géopolitiques accrues, il est important que MIKTA renforce son rôle de pont entre les pays développés et ceux en développement.