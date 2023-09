Chuseok : appelez le 119, en cas d’urgence

Photo : KBS News

Qui appeler si jamais on est blessé ou pris d’un malaise durant les vacances de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui s’étale cette année sur six jours en Corée du Sud ? Voici un numéro à retenir : le 119.L’Agence nationale pour les incendies ou la NFA a annoncé, hier, que son personnel va être augmenté afin de venir en aide à tous ceux et celles qui en ont besoin durant les festivités.Le centre de contrôle va être en service 24h sur 24. Il donnera des renseignements sur les hôpitaux, cliniques et pharmacies les plus proches qui sont ouverts. Il offrira aussi des guides sur les mesures d’urgences à prendre. Tout en envoyant bien sûr des ambulances en cas de nécessité. Le nombre d’infirmiers et de secouristes va être lui aussi augmenté de 230 personnes.Lors du dernier Chuseok, le centre de contrôle avait reçu, chaque jour 6 926 appels de demande d’aide. Soit 1,4 fois de plus qu’en temps normal. En détail, 72,5 % des consultations concernaient la localisation des établissements médicaux ou pharmacies ouverts. Elles sont suivies des conseils sur les mesures d’urgence à prendre, avec 10,9 % et ceux sur les maladies, 10,3 %.