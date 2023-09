Yoon Suk-yeol effectuera une visite d’Etat au Royaume-Uni en novembre

Photo : YONHAP News

Le président de la République prévoit une visite d’Etat au Royaume-Uni en novembre. C’est une annonce faite aujourd’hui par le Bureau présidentiel de Yongsan. Celui-ci a précisé que Yoon Suk-yeol et son épouse s’y rendront sur invitation du roi Charles III.La présidence a indiqué qu’il s’agirait de la première visite d’Etat d’un dirigeant étranger en Grande-Bretagne depuis le couronnement du monarque en mai dernier, et qu’elle est lourde de sens en ce qu’elle aura lieu cette année marquant le 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.Yoon et Kim Keon-hee avaient assisté aux funérailles de la reine d’Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, à Londres, en septembre 2022.