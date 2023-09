Blinken : l’alliance Séoul-Washington devient un indispensable partenariat global

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont signé le 1er octobre 1953 un traité de défense mutuelle. En amont du 70e anniversaire de cet accord, un colloque a été organisé hier à Washington par le Centre pour les études stratégique et internationale (CSIS), think tank basé dans la capitale américaine.Le secrétaire d’Etat américain y a été invité. Dans sa prise de parole, Antony Blinken s’est réjoui que l’étendue et l’importance de l’alliance Séoul-Washington s’élargisse. Pour lui, cet engagement réciproque est porté désormais à un niveau de partenariat de coopération en matière de sécurité économique et de secteurs de pointe comme la biotechnologie, les batteries et les semi-conducteurs, sans oublier bien-sûr la défense mutuelle indéfectible face aux provocations nord-coréennes.Le visage de la diplomatie américaine est aussi revenu sur le sommet de Camp David, qui a réuni le mois dernier les leaders américain, sud-coréen et japonais. Il a alors souligné que cette rencontre avait permis de préparer les fondements institutionnels de la collaboration tripartite dans la région indopacifique.A ce propos, l’ancien commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Vincent Brooks, avait auparavant insisté sur la nécessité pour les USA de créer un commandement d’Extrême-Orient en regroupant leurs troupes présentes dans la péninsule et l’archipel, et ce afin de resserrer la coopération militaire entre les trois nations.Egalement lors du forum d’hier, Blinken a renouvelé sa mise en garde contre la possibilité d’un rapprochement militaire entre Moscou et Pyongyang. Selon lui, la récente visite de Kim Jong-un en Russie a donné lieu à une menace sécuritaire élargie.