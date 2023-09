Confiance des consommateurs : en baisse pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les consommateurs sont toujours inquiets, et ce pour le deuxième mois de suite.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a chuté de 3,4 points en glissement mensuel et s’élève à 99,7 en septembre. A noter que c’est la première fois en quatre mois que ce nombre tombe sous le seuil de 100. Cela indique alors que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.La BOK a expliqué cette mauvaise passe par la faiblesse des exportations et la perception des prix élevés malgré un léger ralentissement de l’inflation.Par ailleurs, les perspectives sur les tarifs de l’immobilier ont grimpé de trois points sur un mois pour atteindre 110. En hausse pour le dixième mois d’affilée.Enfin, concernant l’inflation attendue pour 2024, son taux s’est situé à 3,3 % en septembre, inchangé par rapport au mois précédent.