Park Jin appelle à l’organisation d’un nouveau sommet Séoul-Pékin-Tokyo avant la fin 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont entamé hier à Séoul une série de concertations diplomatiques pour deux jours. Objectif : relancer le sommet entre leurs dirigeants.Hier, une réunion de travail a eu lieu. Et aujourd’hui, de hauts diplomates des trois pays se retrouvent dans le cadre de la réunion dite « SOM ». Le pays du Matin clair y est représenté par Chung Byung-won, vice-ministre adjoint des Affaires étrangères, aux côtés de ses homologues japonais et chinois Takehiro Funakoshi et Nong Rong.Ces trois hommes ont été reçus hier par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères. L’occasion pour Park Jin de les exhorter à travailler en étroite collaboration pour reprendre le sommet avant la fin de l’année. Une rencontre qui ne se tient plus depuis quatre ans, la dernière en date remontant à 2019 à Chengdu dans l’empire du Milieu.Par ailleurs, Chung s’est entretenu hier en tête-à-tête avec Funakoshi et Rong pour échanger sur les principales préoccupations bilatérales.Lors de l’entrevue avec le représentant nippon, les deux parties auraient fait le point sur leurs relations réchauffées depuis que le gouvernement de Séoul a annoncé en mars un plan d’indemnisation aux victimes du travail forcé pendant l’occupation japonaise. Elles auraient en outre réaffirmé leur volonté de travailler main dans la main non seulement entre elles, mais aussi avec les Etats-Unis face à la possible coopération militaire russo-nord-coréenne et aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Et les discussions entre Chung et Rong auraient porté notamment sur les moyens de renforcer les échanges Séoul-Pékin. Les deux pays auraient aussi fait part de leur position à l’égard de la possibilité de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord.