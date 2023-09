CCTV : la Corée du Nord rouvre ses frontières aux étrangers

Photo : YONHAP News

Après plus de trois ans et huit mois de fermeture, la Corée du Nord vient de rouvrir ses frontières. C’est ce qu’ont rapporté les médias d’Etat chinois.Selon la télévision CCTV, le royaume ermite a autorisé, dès hier, l’entrée sur son territoire des ressortissants étrangers. Ces derniers doivent cependant se soumettre à deux jours d’isolement à leur arrivée.Le régime de Kim Jong-un avait fermé totalement ses frontières en janvier 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Mais les signes de réouverture se sont multipliés depuis le printemps dernier.Des ouvriers nord-coréens bloqués en Chine ont par exemple été vus en train de faire du shopping pour préparer leur retour chez eux, à l’occasion de l’anniversaire de Kim Il-sung, fondateur du régime communiste, le 15 avril.Et en juillet, les habitants des villes nord-coréennes proches de la frontière avec la Chine, dont Hyesan dans la province de Ryanggang, ont tombé le masque. Pourtant, de très strictes règles sanitaires y étaient appliquées.Et la compagnie aérienne nationale Air Koryo a plus tard repris les vols entre Pyongyang et Pékin. Et tout récemment, la délégation d’athlètes nord-coréens a été autorisée à quitter le pays pour participer aux Jeux asiatiques de Hangzhou, qui se déroulent dans l’empire du Milieu.Autre signe : les travaux de rénovation du pont ferroviaire du fleuve Yalu qui marque la frontière entre les deux alliés. Alors qu’ils ont été aperçus à la mi-août, une source bien informée du Nord a même précisé à un correspondant de la KBS que l’Etat ermite allait rouvrir son service douanier le 25 septembre.Pyongyang semble chercher à gagner des devises étrangères en recevant les touristes étrangers, sans violer les sanctions internationales à son encontre. Son régime a d’ailleurs établi, en juillet, une loi en faveur de ces voyageurs.L’ambassadeur chinois dans le nord de la péninsule Wang Yajun a lui aussi annoncé jeudi dernier s’attendre à la normalisation rapide des échanges de visite entre les deux pays.Pourtant, les médias d’Etat nord-coréens ne mentionnent pas encore la réouverture des frontières aux étrangers.