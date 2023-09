Washington qualifie l’éventuelle reprise du sommet Séoul-Pékin-Tokyo de décision souveraine

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la Maison blanche s’est exprimée sur les discussions diplomatiques entre Séoul, Pékin et Tokyo, visant à organiser leur nouveau sommet tripartite.Interrogée à ce sujet lors d’un point de presse hier, sa porte-parole a répondu que Washington respectait la décision souveraine prise par chaque nation pour le meilleur intérêt de son peuple respectif. Avant d’ajouter que les USA prennent eux aussi des mesures destinées à gérer leurs relations avec la Chine de manière responsable.A propos des éventuelles répercussions du remplacement simultané du ministre des Affaires étrangères et de celui de la Défense au Japon sur le partenariat trilatéral avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, Karine Jean-Pierre s’est bornée à dire que les relations entre les trois nations continuaient de s’approfondir et s’accroître, comme cela a pu être constaté lors de la rencontre entre Joe Biden, Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida à Camp David en août.