PPA : nouveau cas confirmé dans un élevage à Hwacheon

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en deux mois, un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé hier dans un élevage de porcs situé à Hwacheon dans la province de Gangwon dans le nord-est du territoire sud-coréen.Selon les autorités sanitaires qui mènent régulièrement des contrôles préventifs, quatre des quelque 1 500 bêtes que compte la ferme sont touchées par cette épizootie hautement contagieuse.Un plan d’urgence a aussitôt été activé pour endiguer sa propagation. L’accès à l’exploitation est limité. Et l’opération de désinfection et une enquête épidémiologique sont en cours. Il a également été décidé d’abattre tous les 1 500 cochons.Dans un rayon de 10 km autour de la ferme, il y en a deux autres, qui, elles, élèvent environ 4 000 porcs. Un confinement de 48 heures jusqu’à demain minuit est imposé aux professionnels et aux véhicules concernés de plusieurs villes proches.