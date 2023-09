Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté une médaille de bronze, aujourd’hui, en pistolet 10m par équipes mixte, aux Jeux asiatiques de Hangzhou.En battant leurs adversaires indiens, 20 à 18, Park Ha-jun et Lee Eun-seo ont complété le podium. Il s’agit de la sixième récompense, en tir, depuis l’ouverture du plus grand événement sportif de la région en Chine.Rappelons que les guerriers de Taegeuk avaient déjà décroché une médaille d’or, trois d’argent et une de bronze.