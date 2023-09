Lee Jae-myung comparaît devant le tribunal

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que Lee Jae-myung a finalement comparu devant le tribunal qui l’entend en ce moment même avant sa décision sur son éventuelle détention provisoire, requise par le Parquet.Très affaibli après 24 jours de grève de la faim et appuyé sur une canne, le chef du Minjoo est arrivé au siège du tribunal du district central de Séoul vers 10h. Interrogé par les journalistes sur ses ressentis ou sur les soupçons qui pèsent sur lui, il ne s’est pas exprimé.Près du palais de justice, une centaine d’opposants à cet ancien rival malheureux de Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de 2022 et de ses supporteurs se sont rassemblés. Mais il n’y a pas eu d’altercation violente entre eux. En considération de son état de santé, le tribunal a d’ailleurs déployé un dispositif de soins urgents.Cette fois, trois chefs d’accusation pèsent contre le patron de la principale formation de l’opposition. Le ministère public le suspecte d’abus de confiance, de corruption passive et d’incitation au parjure, tout cela avant de prendre les rênes du parti.L’interrogatoire d’aujourd’hui se déroule à huis clos. Le prévenu et les procureurs qui ont demandé au tribunal un mandat d’arrêt à son encontre semblent s’affronter frontalement.Les avocats de Lee chercheraient à pleinement expliquer la position de leur client et les enquêteurs à réfuter via un avis de quelque 1 600 pages et des enregistrements audio. Le verdict devrait être connu tard dans la nuit ou demain matin. Le dirigeant du mouvement de centre-gauche est désormais dans l'attente. Si la Cour donne raison aux procureurs, il sera aussitôt placé derrière les barreaux.