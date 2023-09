Météo : temps gris et humide ce mardi

Photo : YONHAP News

Des averses automnales ont rythmé ce mardi. Tout le territoire a été concerné à l’exception de l’île méridionale de Jeju. Et quand les précipitations se calmaient, le ciel était copieusement couvert. Une accalmie plus longue devrait avoir lieu tard en fin d’après-midi ou dans la soirée au plus tard.Ces intempéries ont offert un temps frais aux habitants du pays du Matin clair même si les températures n’étaient pas aussi basses que les jours précédents. Les deux tiers nord étaient compris entre 18 et 21°C tandis que le littoral sud l’était entre 22 et 24°C. Dans l’après-midi, même phénomène, les villes de la côte méridionale et Jeju ont été les plus chaudes, entre 26 et 29°C. Le reste du pays a oscillé entre 21 et 26°C.Météo-Corée prévoit pour demain le retour des nuages de pluie, éparpillés un peu partout au sud du 38e parallèle.