Séoul, Pékin et Tokyo d’accord pour tenir rapidement un sommet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon se sont engagés à tenir, « dans les meilleurs délais mutuellement convenables », un sommet, qui n’a plus eu lieu depuis presque quatre ans. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères Lim Soo-suk lors d’un point de presse cet après-midi, à l’issue d’une réunion de haut niveau (SOM) des trois pays, organisée dans la matinée à Séoul.Si le sommet se tient comme les trois voisins asiatiques s’y engagent, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et son homologue chinois Li Qiang se retrouveront.Un haut responsable du gouvernement de Séoul a indiqué que pour en déterminer la date, les concertations tripartites se poursuivraient par les canaux diplomatiques.Dans ce contexte, « Japan News Network », dirigée par la chaîne privée de télévision nippone TBS, a rapporté aujourd’hui que l’administration de Yoon avait sondé les deux autres pays sur la possibilité d’organiser la rencontre en décembre.Lors de cette réunion dite « SOM », à laquelle les trois nations ont été représentées par leurs responsables de rang de vice-ministre adjoint, il a également été décidé de tenir au plus vite la conférence de leurs chefs de la diplomatie en vue de préparer le sommet.Toujours selon la voix du ministère, les participants aux discussions se sont accordés à dire que leur rencontre d’aujourd’hui était significative en ce qu’elle relance la coopération intergouvernementale, au ralenti ces quatre dernières années.