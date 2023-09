Hong Ihk-pyo élu nouveau chef des députés du Minjoo

Photo : YONHAP News

Pendant que son patron était auditionné par le tribunal et sur fond de division interne, le Minjoo a élu le nouveau chef de son groupe à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Hong Ihk-pyo, qui exerce un troisième mandat de député.Il l'a emporté au second tour du scrutin de cette principale force de l’opposition, contre Nam In-soon. Au premier tour aussi, c’est lui qui avait mené face à ses deux rivaux Nam et Kim Min-seok. Mais il n’a pas obtenu la majorité absolue.Le nouveau numéro deux du mouvement de centre-gauche succédera à Park Kwang-on, qui a démissionné suite au vote au Parlement, jeudi dernier, de la demande d’autoriser le tribunal à entendre le président du parti, avant de décider de le placer ou non en détention provisoire.Dans un discours qu’il a prononcé après son élection, Hong s’est posé en rassembleur et a promis de ne pas compter ses efforts pour que le Minjoo remporte les prochaines législatives prévues en avril.