Chuseok : les accidents de la route sont les plus fréquents la veille des vacances

Photo : KBS News

A l’occasion de Chuseok, beaucoup d’habitants du pays du Matin clair prennent le volant pour se rendre dans leur village natal ou pour voyager. En cette période de l’année, on compte alors plus d’accidents de la route qu’en temps normal. Mais tout au long des vacances de la fête de la pleine lune et des moissons, qui s’étalent cette année sur six jours, y aura-t-il un jour où on devra faire plus attention ?D’après les chiffres établis par l’Institut coréen de développement d’assurance, entre 2018 et 2022, c’est la veille du congé où on a dénombré le plus d’accidents, avec en moyenne 4 214 cas. Pour Chuseok 2023, cela correspond donc à ce mercredi.A titre de comparaison, 2 818 accidents le jour même de la fête des récoltes, 2 599 cas la veille, et 2 327 le lendemain.Et la veille du début des vacances donc, à quelle heure a-t-on constaté le plus d’accrochages ? C’était entre 16 et 18h. Afin d’éviter les embouteillages, beaucoup de sud-Coréens sortent un peu plus tôt du bureau ce jour-là ou posent carrément un jour de congé. Du coup, plus de voitures sur les autoroutes et plus d’accidents. La vigilance et l’attention au volant sont primordiales pour la sécurité des passagers tout comme du conducteur.