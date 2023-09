Photo : YONHAP News

Les victimes coréennes du bombardement atomique d’Hiroshima en 1945 sont attendues, jeudi, en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, hier, l’Agence des expatriés sud-coréens à l’étranger.En mai, à l’occasion de sa participation au sommet du G7 au Japon, le président de la République avait rencontré ces survivants et les avait invités à se rendre dans leur pays d’origine.Lors de ce voyage qui va durer six jours, ces derniers seront tout d’abord conviés à visiter Séoul. Et comme ils sont tous d’un âge très avancé, un check up médical est aussi inclus durant leur séjour.