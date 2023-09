Le tribunal rejette la demande d’émission d’un mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung ne sera pas placé en détention provisoire comme le Parquet l’a requis. Le tribunal du district central de Séoul a rejeté dans la nuit de mardi à mercredi la demande d'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre du chef du Minjoo, la principale formation de l'opposition, formulée par le ministère public pour des soupçons d'abus de confiance, de corruption, de transactions illégales en devises étrangères et d'incitation au parjure.Cette décision a été prise à l'issue d'une audience marathon de plus de neuf heures, qui a commencé hier à 10h du matin. Un juge a fait savoir qu'au vu de l'importance de garantir les droits de la défense du prévenu, ainsi que du niveau faible de risque de destruction des preuves, il était difficile de considérer qu'il existe suffisamment de motifs et de besoin justifiant une enquête sous détention.Lee est soupçonné par le Parquet d'avoir accordé entre 2014 et 2015 un traitement de faveur à des opérateurs privés dans le projet de développement immobilier dans le quartier de Baekhyeon de la ville de Seongnam dont il était le maire, causant ainsi à la municipalité un manque à gagner d'au moins 20 milliards de wons, soit près de 14 millions d'euros. Il est également suspecté d’être intervenu dans le transfert de 8 millions de dollars vers la Corée du Nord par l'entreprise sud-coréenne de sous-vêtements Ssangbangwool en 2019, lorsqu'il dirigeait la province de Gyeonggi.Le tribunal a estimé que, dans la première affaire, les allégations portant sur le leader du parti de centre-gauche semblaient fondées, mais que les preuves directes étaient insuffisantes pour justifier la détention de ce dernier. Dans la seconde, les soupçons dirigés à son encontre semblent être sujets à contestation.Après l'annonce de la décision du tribunal, l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2022 a déclaré être « profondément reconnaissant envers le pouvoir judiciaire pour avoir démontré son rôle en tant que dernier bastion des droits de l'Homme ».