La confiance des entreprises s’améliore légèrement en septembre

Photo : YONHAP News

Le moral dans le milieu des affaires en Corée du Sud a enregistré une légère hausse en septembre par rapport au mois précédent.L’indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) a augmenté de deux points en glissement mensuel, ce mois-ci, pour s’élever à 73. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Banque de Corée (BOK). Pour rappel, un indice inférieur à 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Cette embellie s’explique par la reprise dans certains secteurs manufacturiers et à la hausse de la demande saisonnière malgré les incertitudes économiques.Dans le détail, le domaine manufacturier a enregistré un relèvement d’un point sur un mois à 68. Une première hausse en trois mois. L’industrie non-manufacturière, qui comprend notamment, les restaurants et les grossistes, a également crû de deux points en glissement mensuel pour atteindre 77. Il s’agit, pour sa part, de sa première augmentation en quatre mois.