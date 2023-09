Rejet du mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung : le Minjoo se félicite, le Parquet regrette

Photo : YONHAP News

Après le rejet par le tribunal du district central de Séoul de la demande de délivrance d'un mandat d'arrêt contre Lee Jae-myung, le Minjoo, la principale formation de l'opposition dirigée par ce dernier, n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié ce matin, son porte-parole en chef a salué la « décision judicieuse » de la cour. Il a affirmé que cette dernière avait ainsi tiré la sonnette d'alarme sur le pouvoir autoritaire des procureurs du gouvernement de Yoon Suk-yeol, qui ne cherche qu’à opprimer l'opposition et à éliminer son ennemi politique au détriment de l’économie et de la vie quotidienne du peuple.Kwon Chil-seung a également déclaré que l'enquête inventée de toutes pièces par l'administration Yoon et ses procureurs politisés s'était heurtée au mur de la Justice. Avant d'ajouter qu'il était temps que ces derniers arrêtent leur abus de pouvoir mesquin dirigé contre Lee.De son côté, le Parquet a trouvé regrettable que le tribunal ait rejeté sa demande, tout en reconnaissant la validité d'une partie des soupçons pesant sur le prévenu. Le ministère public a fait savoir qu'il mènerait des investigations complémentaires pour établir la vérité conformément à la loi et aux principes.