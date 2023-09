Météo : temps morose à la veille des fêtes

Photo : YONHAP News

Ces derniers jours, le temps n’est pas agréable en Corée du Sud. Ce mercredi encore des pluies occasionnelles vont avoir lieu toute la journée. La moitié nord sera touchée par ce phénomène. Au sud, malgré le ciel couvert, aucune averse n’est à prévoir selon Météo-Corée.Les températures matinales, légèrement plus élevées que les journées précédentes, sont comprises entre 19 et 23°C. Cet après-midi, le thermomètre devrait grimper davantage et être situé entre 23 et 29°C. A Séoul, il montera jusqu’à 25°C, de même à Daejeon et à Andong. 26°C seront recensés à Gwangju, tandis que Daegu et Busan enregistreront respectivement 27 et 28°C. La minimale, 23°C donc, sera pour Gangneung alors que la maximale, 29°C, pour l’île méridionale de Jeju.Par ailleurs, une période de congés de six jours débute demain au pays du Matin clair en raison de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Et d’après les premières prévisions météorologiques, le temps alternera entre légèrement nuageux et grand soleil, de quoi permettre aux sud-Coréens de profiter pleinement de ces vacances.