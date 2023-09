Ambassadeur nord-coréen à l’Onu : la péninsule est menacée par une guerre nucléaire

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Nord auprès des Nations unies a déclaré que la péninsule coréenne était « au bord d’une guerre nucléaire » et que son pays ne renoncerait pas à ses capacités d'autodéfense.Dans un discours prononcé mardi à l'Assemblée générale de l'Onu à New York, Kim Song a vanté le progrès économique réalisé par Pyongyang ainsi que la stabilité du régime, avant de s'en prendre rapidement à Séoul et à Washington qui, selon lui, brandissent des menaces avec leurs manœuvres militaires conjointes au caractère fortement invasif. Il a martelé que la péninsule était exposée au danger immédiat d'une guerre atomique et que sa nation continuerait de renforcer ses capacités de défense.Le haut diplomate nord-coréen a également critiqué le président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui avait mis en garde contre la possible coopération militaire Pyongyang-Moscou dans son discours prononcé la semaine dernière devant l’Assemblée générale de l'Onu. Il a traité la Corée du Sud de « colonie des Etats-Unis », avant de la fustiger indiquant que celle-ci n'avait aucun droit de s'immiscer dans de telles affaires. Il s’est également insurgé contre les USA qui, d’après lui, ont provoqué une nouvelle guerre froide en Asie de l’Est et qui cherchent à créer une version asiatique de l’Otan.Kim Sang-jin, le représentant permanent adjoint de la Corée du Sud auprès de l'Onu, a alors demandé à prendre la parole. Il a répliqué en accusant le Nord de répéter des allégations infondées, illogiques et absurdes.