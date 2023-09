Rejet du mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung : le PPP critique, le bureau présidentiel s’abstient

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a critiqué la décision du tribunal qui a rejeté la demande d'émission d'un mandat d'arrêt contre Lee Jae-myung. Lors d'une réunion d'urgence des députés du PPP tenue ce matin, le chef du mouvement présidentiel Kim Gi-hyeon a déclaré qu'il aurait été légitime de placer le patron du Minjoo en détention pour l'interroger, compte tenu de la gravité des affaires en cause et du risque évident de destruction des preuves.Kim, lui-même ancien juge, a estimé que la cour avait pris une décision contradictoire et absurde, car elle avait toutefois reconnu la validité de certains soupçons pesant sur le leader du parti de centre-gauche. Le député conservateur s'en est également pris au juge chargé d'examiner la demande de mandat d'arrêt en question, en mentionnant explicitement son nom. Selon lui, ce dernier aurait décidé du placement ou non en détention provisoire en fonction du pouvoir dont dispose le prévenu.Quant à la présidence de la République, elle n'a pas souhaité faire de commentaire. Interrogé mercredi par la chaine KBS, le Bureau présidentiel de Yongsan s'est contenté d'indiquer que ce genre d'affaires ne fait pas partie de ses préoccupations actuelles.