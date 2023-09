Nombre de nouveau-nés : le plus faible niveau pour un mois de juillet

Photo : KBS News

Le nombre de nouveau-nés en Corée du Sud a reculé de 6,7 % en juillet sur un an pour s’établir à 19 102. Selon les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat), il s’agit du chiffre le plus faible pour ce mois-ci depuis 1981, année où ces statistiques ont commencé à être établies.Le taux brut de natalité, à savoir la proportion du nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants, a été de 4,4, en baisse de 0,3 en glissement annuel. Un nouveau record pour un mois de juillet.En revanche, le nombre de décès a augmenté de 8,3 % par rapport au même mois de l’année dernière, pour atteindre 8 239. Cette tendance haussière se poursuit depuis mai en raison du vieillissement démographique. Par conséquent, le pays du Matin clair a enregistré une diminution naturelle de 9 137 personnes. L’accroissement naturel poursuit alors sur une pente descendante pour le 45e mois consécutif, soit depuis novembre 2019.Par ailleurs, le nombre de mariages a chuté de 5,3 % pour s’élever à 14 155 en juillet. Le chiffre avait rebondi en août 2022 après la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19. Pourtant, il est retombé en avril dernier, et encore trois mois plus tard. Quant aux divorces, un total de 7 500 couples se sont séparés. Il s’agit de 0,5 % de moins par rapport au même mois de l’an dernier.