Bang Si-hyuk, 3e actionnaire le plus riche dans la musique pop mondiale

Photo : YONHAP News

Le fondateur de HYBE, le label de BTS et New Jeans notamment, figure à la troisième place du classement des actionnaires des entreprises de musique populaire les plus riches au monde.Selon un article publié mardi par le magazine américain Billboard, Bang Si-hyuk détient 31,8 % des actions de la compagnie, et leur valeur est estimée à 2,54 milliards de dollars. Les co-fondateurs du géant du streaming musical Spotify, Daniel Ek et Martin Lorentzon, ont occupé respectivement les première et deuxième positions.Billboard a expliqué que la hausse des cours des actions de HYBE cette année avait permis au président de son conseil d’administration de grimper au classement. Avant d’ajouter que ses actions pesaient, l'année dernière, 1,7 milliard de dollars.