Choo Kyung-ho : l’économie s’améliorera progressivement

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a prévu que l’économie sud-coréenne s’améliorerait progressivement au deuxième semestre. Il a présenté ses prévisions suite à sa visite, aujourd’hui, au siège de SK hynix, à Icheon, dans la province de Gyeonggi.Choo Kyung-ho a expliqué que le pays du Matin clair continuait à montrer des signes de redressement malgré la flambée du prix du pétrole et l’évolution des marchés financiers. Il s’attend à ce que les exportations deviennent positives en octobre, ou au plus tard en novembre. Selon lui, l’industrie des semi-conducteurs présente elle aussi des perspectives positives.Quant à la hausse ce matin du taux de change won-dollar à 1 350, soit son niveau le plus élevé de cette année, le haut officiel a déclaré que les autorités réagiraient aux signes de spéculation, qui apparaissent sans raison particulière, et à l’aggravation de l’instabilité du marché.Après avoir observé des équipements de production de DRAM de SK hynix, Choo s’est entretenu avec des responsables dans le domaine des semi-conducteurs. Il a fait savoir qu’il discuterait avec les ministères concernés du soutien aux investissements dans les établissements « Mini-FAB », qui permettent de simplifier le processus de fabrication de semi-conducteurs.