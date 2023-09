Ambassadeur sud-coréen aux USA : l’alliance Séoul-Washington réagira face à toute menace

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a déclaré, mardi, durant une rencontre avec des correspondants à Washington, que l’alliance Corée du Sud-USA réagirait à toute menace contre la sécurité.Cho Hyun-dong a précisé que le renforcement de la coopération Pyongyang-Moscou constituait la plus grande menace pour la sécurité en Asie du Nord-est. Il a rappelé que les concertations sur la dissuasion nucléaire entre Séoul et Washington étaient en cours à travers, par exemple, le groupe consultatif nucléaire (NCG). Avant d’ajouter que la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon renforcent leur coopération trilatérale en matière de défense.En ce qui concerne les récentes réunions de haut niveau entre son allié américain et la Chine, le haut diplomate sud-coréen a estimé que les deux nations poursuivaient les échanges en dépit de leurs conflits. Par ailleurs, il a fait savoir que Séoul, Pékin et Tokyo avaient décidé de tenir un sommet trilatéral le plus tôt possible.