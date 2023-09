Bourse : les indices retrouvent enfin des couleurs

Photo : YONHAP News

Les indices de la Bourse de Séoul ont enfin terminé une séance dans le positif. Une première en deux semaines. Ce mercredi, le Kospi, celui de référence, augmente légèrement de 0,09 % et clôture à 2 465,07 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, grimpe, pour sa part, de 1,59 % et termine la journée à 841,02 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 425,54 wons (-1,31 won) et le dollar américain 1 349,30 wons (+0,80 won).A noter que la Bourse de Séoul et les banques sud-coréennes seront fermées pendant les six prochains jours en raison des congés de Chuseok, la fête de la pleine et des moissons. Prochaine réouverture : mercredi matin.