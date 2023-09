Yoon Suk-yeol souhaite « un bon Chuseok » aux sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Demain, c’est Chuseok, la fête nationale incontournable célébrée le 15ème jour du 8ème mois du calendrier lunaire pour honorer les récoltes et la pleine lune. Cette année, les sud-Coréens peuvent profiter de six jours de congés d’affilée, dès aujourd’hui, pour retrouver leur famille ou pour voyager.Comme le veut la tradition, le président de la République a souhaité « un joyeux Chuseok » à ses concitoyens. Dans un message vidéo diffusé ce jeudi, Yoon Suk-yeol et son épouse Kim Keon-hee ont espéré que les sud-Coréens partagent avec ceux qui leur sont chers un esprit d’abondance tel que symbolisé par la pleine lune.Le chef de l’Etat s’est emparé de l’occasion pour promettre que son gouvernement fera de son mieux pour rendre la vie de tous les jours du peuple aussi heureuse que celle de cette période de fête.Yoon a tenu à remercier tout particulièrement les soldats, les policiers, les sapeurs-pompiers et les éboueurs qui permettent aux citoyens de passer Chuseok en sécurité.